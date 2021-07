- Benelux-Experte: "Die Niederlande ist unser zweitwichtigster Handelspartner"

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima kommt zum Staatsbesuch nach Deutschland und trifft sich dabei auch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Patrick Schnieder (CDU), Vorsitzender der Benelux-Parlamentariergruppe, hofft auf gute Gespräche, vor allem bezüglich der Zusammenarbeit im Energiesektor.



Ab dem 5. Juli besucht das niederländische Königspaar Willen-Alexander und Maxima drei Tage lang Deutschland und Berlin. Es ist der erste Staatsbesuch dieses Königs in Deutschland seit seiner Amtsübernahme 2013. Aber es ist nicht der erste Besuch. Die Deutschen und die Niederländer seien beste Freunde, große Handelspartner und gute Nachbarn, so König Willem-Alexander in einem Interview vorab.

Enge Verknüpfungen im wirtschaftlichen Bereich



Patrick Schnieder (CDU), Vorsitzender der Benelux-Parlamentariergruppe, sagt, dass es gerade im "wirtschaftlichen Bereich enge Verknüpfungen“ gebe. Die Niederlande sei der zweitwichtigste Handelspartner mit Deutschland überhaupt durch ein Handelsvolumen von insgesamt 180 Milliarden Euro. Es gebe aber noch viele Felder, wie etwa die Häfen, wo man die Zusammenarbeit noch intensivieren könne. "Da müsse man noch etwas mehr Gas geben", sagt Schnieder.

Unterschiedliche Energiepolitik



Die unterschiedliche Energiepolitik störe den wirtschaftlichen Gleichklang nicht, so der CDU-Politiker. Dass die Niederländer auf Gas setzten sei ihr gutes Recht. Das Thema Wasserstoff sei ein großes Feld, wo man vieles gemeinsam machen könne. Und bei der Windenergie? Da hatte es zuletzt Probleme gegeben, da man mehr Energie erzeugte, als letztlich verbraucht wurde. "Wir sind dabei die Leitungen zu verstärken." Hier müsse man ebenfalls noch besser zusammenarbeiten, so Schnieder weiter.