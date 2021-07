- Urlaub zu Hause: Der neue Trend Urban-Camping

Nicht erst seit Corona liegt Camping voll im Trend - und auch Berlin wird nun davon erfasst, vom urbanen Campen. Die Hauptstadt ist eine Oase für die Großstadtcamper. Warum das so ist, erklärt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin.



Campen ist nicht erst seit Corona stark im Kommen. Ein neuer Trend heißt Urban-Camping, das Großstadt-Camping. In Berlin ist diese Form des Urlaubs bereits weit verbreitet.

Burkhard Kieker ist Geschäftsführer der Tourismus-Gesellschaft visitBerlin und erklärt die

Vorteile, den natur- und stadtnahen Campern in Berlin gegeben wird. Denn hier bekomme man schließlich beides: Kultur und Grün, Urbanität und Ruhe. Dass Berlin als Großstadt überhaupt ein so großes Campingangebot habe, sei schon etwas Besonders, so Kieker. Elf Campingplätze biete die Hauptstadt und das Angebot werde sehr gut angenommen.

Campingplätze im Sommer fast ausgebucht

Besonders sehr viele Familien würden das Camping in Berlin wahrnehmen. Die Campingplätze seien aktuell fast ausgebucht – das sei ein neuer Trend, erklärt Kieker. Die Mischung aus Grün und Großstadt komme gut an. Es sei aber dennoch eine Nische. Das werde den Hotels keine Kunden wegnehmen, "denn die Leute, die campen, hätten ohnehin kein Hotel gebucht", sagt Kieker.



Dass weitere Campingplätze in Berlin gebaut würden, glaubt Kieker nicht. Elf Standorte seien in seinen Augen bereits ein gutes und ausreichendes Angebot.