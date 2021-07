- Warnstreiks im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg

Im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg wird am Freitag gestreikt – und das noch bevor die Tarifrunde mit der Gewerkschaft ver.di begonnen hat. Diese fordert 4,5 Prozent mehr Lohn, plus 45 Euro zusätzlich pro Monat und allgemeinverbindliche Tarifverträge. ver.di-Verhandlungsführerin Conny Weißbach beleuchtet die Details der Verhandlungen.



Am Freitag vor einer Woche habe man sich zusammengesetzt, so Weißbach: ver.di, die Tarifkommissionen aus Berlin und Brandenburg sowie der Arbeitgeberverband. Es lag kein Angebot auf dem Tisch – doch in anderen Tarifgebieten der Bundesrepublik gibt es bereits Verhandlungen, deshalb sei dies ungewöhnlich gewesen, so die Verhandlungsführerin.





ver.di kritisiert Idee von zweierlei Tariftabelle





Die Arbeitgeberseite spreche derzeit von "Differenzierungen in einem Tarifvertrag". Dies bedeute: Nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages hätte man für 36 Monate lang zwei unterschiedliche Tabellen. "Das Problem daran ist, dass unklar ist: Wann sortiert sich ein Unternehmen zur einen oder anderen Tabelle?", so Weißbach. Auch Schäden durch die Pandemie können diesen Prozess beeinflussen, sagte sie. Für die Beschäftigten sei das ein intransparenter Prozess.

Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof streiken solidarisch mit





Galeria Karstadt Kaufhof sei ein spezieler Fall, sagte die ver.di-Vertreterin. Denn klar sei: In akuten Notsituationen gibt es Erleichterungen, zum Beispiel entfällt das Weihnachtsgeld. Doch wenn das Geschäftsmodell nicht mehr am Puls der Zeit sei, dann nütze auch die Einsparung von Lohnkosten nicht mehr viel, so Weißbach. Die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof streikten nun solidarisch mit – würden sich aber in Form von Zeitgutschriften "auszahlen" lassen.