dpa / Justin Tallis Bild: dpa / Justin Tallis

Fr 02.07.2021 | 07:45 | Interviews

- EM-Zuschauerdiskussion: "Wenn der Druck steigt, wird die UEFA reagieren"

Trotz hoher Corona-Fallzahlen in den EM-Austragungsorten in Sankt Petersburg und London hält die UEFA daran fest, möglichst viele Fans in die Stadien zu lassen. Peter Liese, CDU-Gesundheitspolitiker im Europaparlament, fordert auch von den Sponsoren, die UEFA zu mehr Vorsicht zu drängen.