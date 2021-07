- Hermann: Extremwetter fordert Kommunen heraus

Erst ist es den ganzen Juni über heiß, nun regnet und gewittert es seit Tagen durch. Keller und Kanalisationen laufen voll, Bäume knicken um – die Sensibilität für verschiedene Extremwetterlagen sei höher als noch vor gut zwölf Jahren, sagte Oliver Hermann, parteiloser Bürgermeister der Stadt Wittenberge in der Prignitz.

Als er vor zwölf Jahren seine Arbeit als Bürgermeister aufgenommen hat, waren Starkregen eher selten, sagte Hermann. Er stehe in engem Austausch mit der Feuerwehr und die Sensibilität gegenüber der Schadenslage sei viel höher als früher. Das beträfe auch die Infrastruktur, beispielsweise könne die Kanalisation nicht mehr alles Regenwasser bei Starkregen aufnehmen. Denkbar sei es, dass man in Zukunft größer bauen müsse - vor allem, wenn derartige Wetterereignisse nicht nur alle paar Jahre, sondern regelmäßiger aufträten, so der Bürgermeister.





Wechsel von Dürre und Wasser ist "schwierig"





Der Wechsel von Dürre und Starkregen sei nicht einfach zu managen. Hermann erinnerte sich an das Jahr 2017, ein feuchtes Jahr – damals musste das Wasser vor allem von den Feldern abfließen. Doch dann kommen wieder Hitzeperioden, das Wasser muss wieder von außen zugeführt werden. "Dieser Wechsel ist eben auch eine besondere Herausforderung", so Hermann. "Eben haben wir noch die Bäume gegossen (...) und dann diese Wassermassen."

Kühleffekt für Städte durch Bepflanzung





In seiner Stadt Wittenberge setzt der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg auf Bepfanzung mit klimafesten Sorten um die Stadt zu kühlen. Gerade wenn wieder Dürrezeiten einsetzen, sollten diese Pflanzen überleben, damit der Kühleffekt erhalten bliebe, sagte der Bürgermeister.