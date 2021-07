- Virologe Stürmer: Delta-Variante unbedingt ernst nehmen

"In meiner Wahrnehmung wird gewarnt, aber ich empfinde das nicht als Panik", sagte Stürmer. Die Delta-Variante sei eben tückisch und man könne nicht genug vor ihr warnen. Sie sei ansteckender – dafür habe man nun viele Belege in ganz Europa, so Stürmer. Und sie könne auch, so legen es Beobachtungen aus England nahe, zu "vermehrt schweren Verläufen und Todesfällen" führen. "Ganz so von der Hand weisen würde ich die Gefährlichkeit nicht", sagte der Virologe in Bezug auf die Kritik von KVB-Chef Gassen.





Impfung schützt vor den Covid-Varianten





Die Impfung gegen das Coronavirus biete aber einen guten Schutz gegen schwere Verläufe aufgrund der Ansteckung mit der Delta- sowie allen bekannten Covid19-Varianten, sagte Stürmer. Aber: Genau in der Lücke zwischen erster und zweiter Impfung gebe es die Gefahr einer Ansteckung mit der Delta-Variante.





Stürmer: Deutschland könnte bald auch Virus-Variantengebiet sein





Derzeit habe Deutschland ein günstiges Infektionsgeschehen, die Inzidenzen seien "erfreulich niedrig", so der Virenspezialist. Durch die Urlaubssaison und Reisen in Variantengebiete wie Portugal oder Großbritannien könnte sich das aber schnell ändern. Mit strengen Vorschriften zu Quarantäne auch für Geimpfte und Genesene könne man noch etwas die Kontrolle behalten. Er rechne aber damit, dass Deutschland noch in diesem Sommer ein Virus-Variantengebiet wird, da sich die Delta-Variante rasant ausbreitet.