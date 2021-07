- Quietschfeuchte Wetterlage in Berlin und Brandenburg

Krachen, Donnern und kübelweise Wasser von oben. Seit Wochenbeginn überziehen Gewitter und Starkregen Brandenburg und Berlin. Wie es zu der aktuellen Wetterlage gekommen ist und ob der Regen gegen die Trockenheit in der Region helfen kann, erklärt der Meteorologe Ronny Büttner.



Nach wochenlanger Trockenheit in Berlin und Brandenburg hört es aktuell gar nicht mehr auf zu regnen. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Norden Brandenburgs für Donnerstag eine amtliche Unwetterwarnung wegen ergiebigem Dauerregen ausgesprochen. Bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter werden erwartet.

"Die Region Berlin und Brandenburg gehörte in den letzten 12 Stunden zu den wetterintensivsten Regionen in Deutschland“, sagt der Meteorologe Ronny Büttner. In der Uckermark und im südlichen Vorpommern seien in wenigen Stunden zum Teil über 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. "Das ist deutlich mehr als sonst im gesamten Monat.“

Wetterlage mit subtropischem Charakter

Verantwortlich für die extreme Wetterlage sei quietschfeuchte Luft mit subtropischem Charakter, erklärt Büttner. Nachdem sich in den vergangenen Wochen sehr warme und energiereiche Luft verbreitete, habe jetzt ein Höhentief die Kontrolle über das Wetter übernommen, so der Meteorologe. Dadurch könne sich die aktuelle Regenfront über Norddeutschland kaum verlagern. "Deswegen regnet es weiter und weiter und weiter.“

Ob der Dauerregen wenigstens gegen die trockenen Böden in der Region helfen kann, werde sich allerdings erst in den nächsten Wochen zeigen, sagt Büttner. "Der Boden ist wie ein Schwamm, er nimmt die Feuchtigkeit nicht sofort auf.“ Bei Starkregen komme es deswegen eher zu Überschwemmungen, weil der Boden so viel Regen in kurzer Zeit gar nicht aufnehmen kann.