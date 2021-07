- "Das legale Online-Glücksspiel soll sicherer werden"

Online-Casinos sind seit Donnerstag deutschlandweit legal. Gleichzeitig sollen Minderjährige und Spielsüchtige durch den neuen Glücksspiel-Staatsvertrag besser geschützt werden. Der Berliner SPD-Politiker Christian Gaebler sieht durch den Vertrag mehr Kontrollmöglichkeiten.



Mit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspiel-Staatsvertrags sind Online-Casinos ab dem 1. Juli deutschlandweit erlaubt. Bisher war das Online-Glücksspiel nur in Schleswig-Holstein legal. "Grundsätzlich ging es darum, eine gemeinsame Lösung für ganz Deutschland zu finden“, sagt Christian Gaebler, SPD-Politiker und Chef der Berliner Staatskanzlei.

Ob man sich während des online Spielens in Schleswig-Holstein befindet, oder etwa noch im Hamburger Stadtgebiet, sei nur sehr schwer zu kontrollieren gewesen, so Gaebler. Außerdem habe es auch die Gefahr gegeben, dass immer mehr Spieler zu illegalen Anbietern abwandern.

Besserer Spielerschutz und bessere Kontrolle

"Deswegen haben wir uns zusammengesetzt, alle 16 Bundesländer, und gesagt, wir lassen Online-Glücksspiel grundsätzlich zu, aber unter strengen Auflagen, die den Spielerschutz sicherstellen und auch die Kontrolle erleichtern“, erklärt der SPD-Politiker. So dürfen Spieler in Online-Casinos unter anderem maximal 1.000 Euro pro Monat einsetzen. Auf der anderen Seite sollen durch ein Safe-Server-System auch die Betrugsmöglichkeiten minimiert werden.

Verantwortlich für die Einhaltung der Spielregeln in den Online-Casinos soll ab 2023 eine zentrale Glücksspielbehörde in Halle sein. "Das ist ein erheblicher Forstschritt“, findet Gaebler. Die Glücksspielaufsicht auf Länderebene sei sehr schwerfällig gewesen und habe auch immer wieder zu Streit unter den Ländern geführt. "Wir haben dann einen Rahmen, in dem Kontrollen wesentlich besser möglich sind.“