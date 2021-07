- "Hasskriminalität beeinflusst unser gesellschaftliches Klima"

In Brandenburg soll künftig eine Zentralstelle die Ermittlungen gegen Hasskriminalität koordinieren. Dabei geht es um antisemitische, rassistische und homophobe Übergriffe - auch online. Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) will Straftäter mit allen Mitteln des Rechtsstaats verfolgen.



Antisemitische, rassistisch motivierte und homophobe Übergriffe sowie Beleidigungen im Internet sollen zukünftig in Brandenburg von einer Zentralstelle für Hasskriminalität verfolgt werden. Die Ermittlungen in entsprechenden Straftaten sollen von zwei Staatsanwälten bei der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg an der Havel koordiniert werden.

"Hasskriminalität ist ein Phänomen, das zunehmend das gesellschaftliche Klima beeinflusst und unseren demokratischen Rechtsstaat bedroht“, sagt Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann von der CDU. Deswegen wolle man mit der Einrichtung der Zentralstelle bewusst ein Zeichen setzen, dass Hass und Gewalt keinen Platz haben und Straftäter mit allen Mitteln des Rechtsstaats verfolgt werden.

Koordination auch mit den Bundesbehörden

Dafür soll die Brandenburger Zentralstelle für Hasskriminalität zukünftig einerseits die Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften koordinieren, andererseits aber auch die Zusammenarbeit mit Polizei und Verfassungsschutz auf Landes- und Bundesebene verbessern, so Hoffmann.

In landesweit herausgehobenen Fällen soll die Zentralstelle aber auch Ermittlungsverfahren anführen. "Ich denke da zum Beispiel an den Verfahrenskomplex um Attila Hildmann.“ In solchen Fällen könne man zukünftig die landesweite Kompetenz und die personellen Ressourcen in der Zentralstelle zusammenziehen, erklärt die Justizministerin.