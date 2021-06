- Truppenabzug aus Afghanistan – und nun?

Die Bundeswehr ist vollständig aus Afghanistan abgezogen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden am Mittwochabend die letzten Soldaten zurück nach Deutschland geflogen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte, mit dem Abzug gehe ein historisches Kapitel zuende.

In den vergangenen knapp 20 Jahren waren insgesamt rund 150.000 Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten am Hindukusch im Einsatz, viele von ihnen mehrfach. 59 deutsche Bundeswehr-Angehörige kamen ums Leben.

Die afghanische Armee wurde nach dem Abzug in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Die radikal-islamischen Taliban haben sich so nah wie noch nie an die Stadt Masar-i-Scharif herangekämpft. Dort hatte die Bundeswehr ihr Lager.

Aus US-Sicherheitskreisen hieß es, dass auch der Truppenabzug der USA fast vollständig abgeschlossen ist.