Schreiber: "In der Sicherheitsbranche kann man Millionen verdienen"

Private Sicherheitsfirmen sollen laut rbb24-Recherche bei Abrechnungen betrogen haben – auch bei der Bewachung von Flüchtlingsheimen. Das Problem bestehe schon seit 2015, sagte Tom Schreiber, Sprecher für Verfassungsschutz der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Es fehle an Personal, um die Situation regelmäßig zu kontrollieren.

Schreiber sagte, er verfolge die Problematik seit ca. 2015, besonders habe er dabei das Rocker- und Clan-Milieu im Auge. Das kriminelle Milieu sei daran interessiert, an Aufträge der öffentlichen Hand zu kommen. "Das Problem ist (...), dass man in der Sicherheitsbranche Millionen im zweistelligen Bereich verdienen kann", sagte Schreiber.





Schreiber: Wenige Kontrollen privater Sicherheitsfirmen





Seit 2015 sei die Situaton der privaten Sicherheitsfirmen "ein Stück weit unkontrolliert", sagte Schreiber. Nur sehr selten werde beispielsweise eine Person aus dem Rocker-Milieu gemeldet, unrealistisch wenig nannte das der SPD-Politiker. Viele der Unternehmen agierten über Strohleute, die polizeilich unauffällig seien. Für intensive Kontrollen fehle es auch an Personal, die Firmen selbst meldeten quasi keine Auffälligkeiten.





Netzwerk Organisierter Kriminalität ist groß





Die Organisierte Kriminalität (OK) nutze Wege wie die Auftragserfüllung für die öffentliche Hand, um "legal" Geld zu verdienen, sagte Schreiber. Hinzu komme ein professionalisiertes Netzwerk um sie herum, denn es brauche auch Banken, Notare und Anwälte. "Das Netzwerk und die Struktur der OK ist weitaus größter", so der Sprecher für Verfassungsschutz. Wenn "schwarze Schafe" entdeckt würden, müsse dies Konsequenzen haben.





Flüchtlingsunterkünfte als sensible Orte





Er forderte, dass die Sicherheitsbehörden Hinweise und Fälle konsequenter verfolgen, auch mit mehr Personal. Ebenso müsse man die besonders sensible Situation in Flüchtlingsunterkünften berücksichtigen, sodass Kriminelle keinen Zugang zu Geflüchteten erhielten.