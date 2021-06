- "Wir haben aus Fürsorge soziale Grausamkeit gemacht“

Die Corona-Inzidenz ist niedrig und fast alle Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sind zweifach geimpft. Dennoch gelten in Berlin in vielen Einrichtungen weiter strenge Besuchsregeln. Der gesundheitspolitische Sprecher der Berliner Linken, Wolfgang Albers, hat dafür wenig Verständnis.



Obwohl die Inzidenzzahlen niedrig sind und inzwischen fast alle Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zweimal geimpft sind, gelten in Berlin in vielen Einrichtungen weiterhin strenge Besuchsregeln. Wolfgang Albers, gesundheitspolitischer Sprecher der Berliner Linken, hat dafür wenig Verständnis. "Eigentlich haben wir gelockert und die Bewohner*innen von Pflegeheimen können täglich Besuch empfangen.“

Der Linken-Politiker sieht daher nun die Träger und Verantwortlichen der Einrichtungen in der Pflicht. Bisher habe es bei der Öffnung der Alten- und Pflegeheime allerdings erhebliche Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Senat, den Einrichtungen und den Gesundheitsämtern gegeben. "Niemand will in die Verantwortung genommen werden, wenn es dann doch wieder ein Problem gibt und das geht so nicht.“

Impfen als Lösung

Man habe die Heimbewohner zwischenzeitlich in Isolationshaft nehmen müssen und auch Sterbenden die Möglichkeit genommen, bei ihren Angehörigen zu sein. "Da ist extrem viel schiefgelaufen und da muss man irgendwann auch kritisch Bilanz ziehen“, so Albers. Man habe aus Fürsorge auch soziale Grausamkeit gemacht.

Deswegen fordert der Linken-Gesundheitsexperte nun schnell auch noch die letzten Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen zu impfen. Dann erübrigt sich auch die Debatte um die Gefahr von Besuchen, glaubt Albers. "Wir müssen die impfen, die am meisten gefährdet sind, und auch das Pflegepersonal und dann braucht man auch keine Maske mehr, wenn man gemeinsam im Aufenthaltsraum Domino spielt.“