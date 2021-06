Das Impfen in den Berliner Impfzentren läuft - für die Zukunft spricht sich deren ärztlicher Leiter Peter Velling, dafür aus, mindestens zwei Zentren komplett stehen zu lassen. Aus seiner Sicht sei es sinnvoll, allen Menschen eine dritte Impfung gegen das Coronavirus anzubieten.



Peter Velling, ärztlicher Leiter der Berliner Impfzentren, will auch nach dem Schließen der Impfzentren in der Hauptstadt mindestens zwei Zentren komplett eingerichtet stehen lassen. Ein kompletter Abbau sei aus seiner Sicht nicht sinnvoll, sagte er.

Velling: Dritte Corona-Impfung für alle

Gerade mit Blick auf eine mögliche Drittimpfung gegen das Coronavirus, wäre es wichtig, schnell Impfzentren reaktivieren zu können, meinte Velling. Dem steht er sehr positiv gegenüber: "Wir sollten uns leisten, eine dritte Impfung für alle zu machen."

Dutzende sagen ihren Termin nicht ab



Insgesamt laufe das Impfen in den Zentren gut. Problematisch sei jedoch, dass Dutzende Impfwillige nicht kämen, ohne sich abzumelden und den Termin zurückzugeben. Es sei ein Fehler, davon auszugehen, dass die Ärzte - bei denen man möglicherweise stattdessen eine Impfung bekommen habe - mit den Impfzentren vernetzt seien, sagte Velling. Der Impfstoff werde nun erst vorbereitet, wenn die sich Menschen in der Halle anmeldeten - so dass nichts verkomme.