- Quarantäne nach dem Urlaub: Für Portugal-Reisende hilft nur umbuchen

Virusvariantengebiet ist für Reisende und Reiseveranstalter das neue Schreckenswort. Rückkehrer aus Portugal müssen von Dienstag an für zwei Wochen in Quarantäne, auch Geimpfte und Genesene. Kerstin Heinen vom Reiseverbandes hofft auf flexible Touristen beim Umbuchen.



Mit neuen Bestimmungen für Corona-Variantengebiete gehen die Reiseveranstalter gelassen um: Das sagt Kerstin Heinen, Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes. Von Dienstag an ist neben Großbritannien auch Portugal ein Virusvariantengebiet wegen der ansteckenderen Delta-Variante. Das bedeute für alle Rückkehrer von da an eine zweiwöchige Quarantäne.

Verband: Fürsorgepflicht der Reiseveranstalter

Die Reiseveranstalter würden nun erst mal keine Reisen nach Portugal anbieten, sagte Heinen. Touristinnen und Touristen könnten entweder umbuchen auf später, ein anderes Ziel wählen oder die Reise stornieren. Damit erfüllten die Veranstalter eine "Fürsorgepflicht". "Wir sind abgeklärt, als dass es Krisenmechanismen sind, die seit Jahren erprobt sind."

Nicht immer Wunsch-Umbuchung möglich

Insgesamt hoffe sie auf Verständnis und Flexibilität bei den Reisenden. An manchen Orte seien die Kapazitäten für eine Umbuchung erschöpft, da teilweise auch nicht die komplette Auslastung in den Hotels erlaubt sei. "Ansonsten sehen wir große Reiselust auf Sonne, Strand und Meer", so Heinen.