imago images/ Jürgen Ritter Bild: imago images/ Jürgen Ritter

Mo 28.06.2021 | 09:05 | Interviews

- "Wir müssen unsere Stadt umbauen"

Seit drei Jahren gibt es das Berliner Mobilitätsgesetz: Doch noch gibt es in der Hauptstadt viel zu tun. "Wir müssen unsere Stadt umbauen", betont Zukunftsforscher Stefan Carsten. Denn: "Wir leben nicht mehr in einer industriell geprägten Stadt leben, sondern in einer wissensbasierten Stadt."

Seit drei Jahren gibt es in Berlin das Mobilitätsgesetz: Ein großer Schwerpunkt war es, insbesondere Radfahrern in der Stadt mehr Platz zu verschaffen. Im europäischen Vergleich aber stehe Berlin noch nicht besonders gut da, sagt Zukunftsforscher und Stadtentwickler Stefan Carsten. Zwar habe die Corona-Pandemie dazu beitragen, dass immer mehr Pop-Up-Radwege entstehen. Doch Berlin müsste ähnlich wie andere europäische Metropolen noch mehr daran arbeiten, dass das Auto aus der Stadt verdrängt wird. Auch in Berlin müsste es autofreie Zonen geben. "Das ist der richtige Weg", sagt Carsten. Bisher setzten sich vor allem Kiezvereine und -initiativen für solche Projekte ein. Doch Carsten betont: "Die Politik muss das so flankieren und gestalten, dass man das bestmögliche herausholen kann." Berlin steht im Wettbewerb zu Paris, London, Barcelona "Wir müssen ein Verständnis dafür entwickeln, dass wir nicht mehr in einer industriell geprägten Stadt leben, sondern dass wir in einer wissensbasierten Stadt leben", sagt der Zukunftsforscher. Eine Stadt wie Berlin stehe im Wettbewerb zu den anderen europäischen Metropolen: "Wir werden Arbeitsplätze verlieren, wir werden Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Entwicklung verlieren, wenn wir unsere Stadt nicht umbauen", so Carsten. "Diese alte Mär ‚Autoparkplätze sichern Einzelhandelsumsatz‘, das wissen wir seit Jahren ist nicht mehr die Zukunft", sagt der Stadtgeograph. Außerdem sei es in Zukunft wichtig, dass die ausgeprägte Mobilität in den Großstädten auch auf den Rest des Landes übertragen wird.