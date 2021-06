FDP: "Wir brauchen Aufklärung in Mali, Evaluierung in Afghanistan"

Anschlag auf deutsche Soldaten in Mali, Bundeswehrabzug auf Afghanistan: Die Bundeswehr macht Schlagzeilen. Beide Einsätzen seien richtig und notwendig: "Damit wir hier in Deutschland in Frieden leben können", sagt FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Wie gefährlich Auslandseinsätze sind, hat der Anschlag auf zwölf deutsche Soldaten in Mali gezeigt. Ein solches Risiko sei immer einzukalkulieren, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Mitglied im Untersuchungsausschuss des Verteidigungsausschusses. "In der Regel sind unsere Soldatinnen und Soldaten in diesen Gebieten sehr gut ausgestattet", sagt Strack-Zimmermann.

Sie sieht Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Pflicht. Jetzt müsse geklärt werden, wie ein Selbstmord-Attentäter so nah an die deutschen Soldaten herankommen konnte - und ob etwa eine Drohne das hätte verhindern können. Die FDP-Politikerin verteidigt den Einsatz in Mali: "Wenn man in Frieden und Freiheit in Europa und Deutschland leben will, dann muss man auch in Einsatzgebieten sein, um genau sowas zu verhindern", sagte sie.

"Afghanistan-Rückzug ist richtig"

Außerdem soll in dieser Woche der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan abgeschlossen. Der Einsatz und der Abzug sei grundsätzlich richtig gewesen, sagt Strack-Zimmermann. Man sei aber stark von dem US-Einsatz abhängig gewesen. "Das einzige, was uns unglücklich erscheint ist, dass (der Abzug) mit einer unglaublichen Hetze erscheint, weil wir so wenig Möglichkeiten haben mit den Taliban ins Gespräch zu kommen und natürlich auch Bedingungen zu stellen", sagt sie. Es sei nicht alles gelungen, aber es habe Fortschritte und Erfolge gegeben. Wichtig sei, dass der Einsatz vollständig evaluiert werde, um auch für zukünftige Einsätze zu lernen.