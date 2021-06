Die Delta-Variante des Coronavirus ist auch in Europa auf dem Vormarsch: Grünen-Politiker Janosch Dahmen fordert mehr Tests und verbindliche Quarantäne für Reiserückkehrer. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Erfolge der vergangenen Wochen kaputt gemacht werden.

Janosch Dahmen ist Mediziner, Grünen-Politiker und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit im Bundestag. Besonders auf die Spiele und vollen Stadien der Fußball-Europameisterschaft blickt er derzeit mit Sorge. "Wir machen uns damit alles kaputt, was wir uns mühselig in den letzten Wochen und Monaten erarbeitet haben", sagt Dahmen. "Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie die UEFA einerseits eine Gefahr darin sieht, ein Stadion in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen und andererseits aber kein Problem darin sieht, wenn mitten in der Pandemie viele Tausend Menschen dichtgedrängt an einem Ort sind – mit dem Wissen, dass sich eine neue, sehr gefährliche und noch ansteckendere Variante ausbreitet", kritisiert Dahmen.

Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante fordern viele Politiker strengere Kontrolle für Reiserückkehrer. Das unterstützt auch der Grünen-Politiker. Es müsste nicht nur verpflichtend einen Test vor der Einreise geben, sondern auch nach der Rückkehr: Nach fünf Tagen oder gegebenenfalls nach 14 Tagen müssten sich Reiserückkehrer nochmals testen, sagt Dahmen.

Tests und strengere Quarantäne für Reiserückkehrer

Auch die Quarantäne-Regelung – insbesondere bei Rückkehrern aus Risikogebieten – müssten streng durchgesetzt werden, "nicht nur als Empfehlung", betont Dahmen. "Es nützt nichts, wenn wir hier nachlässig sind und bringt vor allem nach dem Sommer, Schülerinnen und Schüler wieder in die missliche Lage, dass sie die Leidtragenden von dieser Pandemie sind", sagt er.

Dahmen spricht sich außerdem dafür aus, den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung bei mRNA-Impfstoffen zu verkürzen. Es sei möglich, die Zweitimpfung bereits nach drei Wochen durchzuführen. Insbesondere wegen der Ausbreitung der Delta-Variante sei es wichtig, gerade bei den Zweitimpfungen großes Tempo zu machen.