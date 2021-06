- "Deutschland ist ganz gut durch diese Krise gekommen"

Am Freitag ist das parlamentarische Jahr zu Ende gegangen – ganz im Zeichen der Corona-Krise. Michael Grosse-Brömer ist parlamentarischer Geschäftsführer der Union und zieht eine positive Bilanz: Der deutsche Bundestag habe sich vergleichsweise intensiv mit der Pandemie befasst.



Auch in der Corona-Krise habe der Bundestag weiterhin als Parlament funktioniert, sagte Grosse-Brömer. Seiner Ansicht nach sei der deutsche Bundestag eines der Parlamente europa- und weltweit, das sich am intensivsten mit der Corona-Situation beschäftigt habe.

Debatten im Bundestag - Abwägung der Verhältnismäßigkeit





Es sei bei allen Debatten auch eine permanente Abwägung gewesen, wie beispielsweise das Grundrecht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit mit wirtschaftlichen Faktoren auszuloten sei, so Grosse-Brömer. Mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit habe man aber "letztlich ganz gute Entscheidungen treffen können."





"AfD-Fraktion ist wenig kompromissbereit"





Die Fraktion der AfD erlebe er oft als wenig kompromissbereit, wenn es darum gehe, fraktionsübergreifend wichtige Entscheidungen zu fällen. "Ich erlebe bei der AfD immer wieder den Versuch, das Parlament schlechtzureden, den Parlamentarismus insgesamt schlechzureden", sagte der CDU-Politiker. Er vermisse eine sachorientierte und kooperative Zusammenarbeit mit der AfD-Fraktion.





Druck am Ende der Legislaturperiode





Man habe nun in der letzten Sitzung vor dem Ende der Legislaturperiode keine Gesetze "durchgepeitscht", sagte das Mitglied des Ältestenrats. Der Bundestag habe eben seine Abläufe. Es könne aber auch passieren, dass am Ende der Legislatur noch Gesetzesentwürfe in den Schubladen liegen. Hier einmal als Parlament eine Nachtschicht einzulegen, sei deshalb nur angemessen, sagte Grosse-Brömer.