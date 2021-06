dpa/ picture alliance/ Frank Hörmann/ Sven Simon Bild: dpa/ picture alliance/ Frank Hörmann/ Sven Simon

Fr 25.06.2021 | 13:25 | Interviews

- Armuts- und Reichtumsbericht im Bundestag

Arm und Reich driften auch in Deutschland weiter auseinander – wie sehr, dass will der sechste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung belegen. Ob das Thema für den Wahlkampf relevant ist, haben wir den Armutsforscher Christoph Butterwegge gefragt, der am Bericht mitgewirkt hat.