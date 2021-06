Deutsche Wohnen & Co. enteignen: "Wir haben es geschafft"

Freitag ist Stichtag für die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen". Denn dann werden die Unterschriftenlisten an die Senatsinnenverwaltung weitergegeben. Rouzbeh Taheri, Sprecher der Initiative, ist zuversichtlich, dass genug Unterschriften zusammengekommen sind.

Mindestens 175.000 Unterschriften brauchen die Initiatoren von "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" um einen Volksentscheid abhalten zu können. Am Freitag ist Stichtag: Dann werden die Listen an die Senatsinnenverwaltung übergeben.

Über 320.000 Unterschriften habe die Initiative bis dato gesammelt, sagt einer der Sprecher der Initiative, Rouzbeh Taheri. Die genaue Zahl zeige sich erst am Nachmittag. Eines sei aber sicher: "Wir haben es geschafft", betont er. Bei einer Prüfung Ende Mai aber war jede dritte Stimme ungültig

"Große Immobilienkonzerne müssen verdrängt werden"

Sollte der Senat die Listen nun aber bestätigen können die Berlinerinnen und Berliner am 26. September parallel zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin auch über das Volksbegehren zur Vergesellschaftung von Wohnungen abstimmen, die den großen Immobilienkonzernen gehören. Der Volksentscheid aber wird rechtlich nicht bindend sein. Aber: "Der Druck wird so groß sein, dass der zukünftige Senat nicht drumherum kommen wird ein Vergesellschaftungsgesetz zu erarbeiten", sagt der Sprecher der Initiative. Auch die Berliner Mieterbewegung werde weiterhin Druck machen.

Große Immobilienkonzerne seien auf die Dauer nicht regulierbar, betont Taheri. "Aufgrund ihrer Größer, Stärke, Macht und ihres Geldes", sagt er. "Sie sind auf Dauer ein Übel des Wohnungsmarktes und wir finden, sie sollten komplett aus dem Wohnungsmarkt verdrängt werden."