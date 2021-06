Gesetz in Ungarn: "Widerliches Framing gegen Homosexuelle"

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat Ungarns Gesetz gegen sexuelle Minderheiten "eine Schande" genannt. Auch der EU-Abgeordnete Dennis Radtke (CDU) übt scharfe Kritik: Es fände ein widerliches Framing gegen Homosexuelle statt. Ein Vertragsverletzungsverfahren sei dringend notwendig.



Am Donnerstag beginnt der EU-Gipfel in Brüssel: Nach Einschätzung von EU-Vertretern wird es dabei auch um das umstrittene ungarische Gesetz zu Homosexualität gehen. Mehr als die Hälfte der 27 EU-Staaten halten es für diskriminierend und verlangen Gegenmaßnahmen - darunter auch Deutschland.

"Rechtstaatsverfahren ist wichtig und sinnvoll"

Der CDU-Abgeordnete im Europaparlament, Dennis Radtke, hofft in diesem Zusammenhang auf das laufende Rechtstaatsverfahrens gegen Ungarn. "Dieses Instrument ist sehr sinnvoll", betont er. Daher müsse man in Kauf nehmen, dass "Demokratie anstrengend ist, manchmal sehr langsam ist und die Mühlen des Rechtsstaates sehr langsam mahlen", sagt er.

Radtke halte es für richtig, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einzuleiten. Es sei wichtig und richtig, dass auch die Kommissionsspitze öffentlich und deutlich Kritik an dem Gesetz geäußert habe: "Das erschreckende ist ja nicht nur die Gesetzgebung an sich, sondern auch das Framing". Es sei ein widerliches Framing, wenn Homosexuelle in die gleiche Schublade gesteckt würden wie Kinderschänder: "Das ist schlicht nicht akzeptabel", betont Radtke.