- Ferienbeginn in Berlin und Brandenburg: Das Reisen beginnt

Die Corona-Zahlen sinken. Die Ferien beginnen. Und die Deutschen sind bereit in den Urlaub zu fahren. Doch Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband bremst zu hohe Erwartungen: "Die ganze Welt steht noch nicht zur Verfügung", sagt er.



Die Sommerferien in Berlin und Brandenburg stehen an. Und die Deutschen sitzen auf gepackten Koffern. Das sagt zumindest Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. "Seit ein paar Wochen ziehen die Buchungen deutlich, deutlich an", sagt er. "Wunschziel sind die Mittelmeerländer: Spanien, Griechenland, Türkei. Die Flugpauschalreisen stehen an erster Stelle", so Schäfer. Dennoch zeige sich, dass Deutschland weiterhin immer noch eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen sei.

Viele Länder seien außerdem noch immer nicht offen für Touristen aus Deutschland: "USA, Kanada, Australien, Neuseeland. Das sind alles Länder, die derzeit keine Einreisen für touristische Zwecke erlauben." Auf der Fernstrecke seien daher Länder wie die Dominikanische Republik, Mexiko oder Kuba sehr beliebt.

Hohe Nachfrage: Hohe Preise



"Es wird gereist, es wird gebucht, aber die ganze Welt steht noch nicht zur Verfügung", sagt Schäfer. Einige Ziele seien aufgrund der hohen Nachfrage und der eingeschränkten Verfügbarkeit daher auch teurer geworden. Dennoch gebe es aber auch günstige Angebote. Schäfer rät sich besonders in diesem Jahr gut beraten zu lassen: "Damit im Urlaub nichts schief geht. Damit wir alle als Gemeinschaft einen sicheren Urlaub verleben können."