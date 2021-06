- Mehr Subventionen für Biobauern?

Die Interessen von Landwirtschaft und Klimaschutz stehen in Deutschland seit Jahren miteinander im Konflikt. Stattdessen müsse beides zusammen gedacht werden, fordert Knut Ehlert, Leiter des Fachbereichs Landwirtschaft beim Umweltbundesamt.



Es gebe einen breiten Konflikt zwischen Umweltinteressen und Landwirtschaftsinteressen. Diese seien in den letzten Jahrzehnten oft gegeneinander ausgespielt worden. "Vereinfacht gesagt hat die Landwirtschaftsseite das Ziel verfolgt, große Mengen landwirtschaftlicher Produkte zu möglichst geringen Kosten zu produzieren, und die Umweltseite hatte das Interesse, dass die damit einhergehenden Umweltschäden reduziert werden", sagt Ehlert.

Tierhaltung braucht zu viel Ackerflächen



Stattdessen müssten aber beide Interessen zusammen gedacht werden. Die vom Bauernverband geforderte Verankerung der Ernährungssicherheit im Grundgesetz sieht Ehlert dafür nicht als den richtigen Weg. Stattdessen müsse man befürchten, dass Interessen so weiter gegeneinander ausgespielt würden.

Die Ursachen für einen Mangel an Nahrungsmitteln in anderen Teilen der Welt lägen weniger in einem Mangel an landwirtschaftlicher Produktion als in einem Verteilungsproblem. "Also wenn wir uns mit dem Problem der Ernährungssicherheit auseinandersetzen wollen, dann müssen wir uns die Frage stellen: Produzieren wir die richtigen Nahrungsmittel und gehen wir mit den produzierten Nahrungsmitteln richtig um", sagt Ehlert. Produktion und Konsum müssten zusammenhängend betrachtet werden, so der Umweltexperte. "Ich frage mich immer, wenn es um Ernährungssicherheit geht, ist es dann gerechtfertigt, dass wir ein Drittel der globalen Ackerflächen weltweit für Futtermittel verwenden anstatt viel effizienter direkte pflanzliche Ernährung für den Menschen sicherzustellen", sagt Ehlert.

Subventionen anders verteilen



Die deutsche Landwirtschaft werde mit mehr als sechs Milliarden Euro pro Jahr aus EU-Mitteln subventioniert. "Ein allererster Schritt wäre doch, dass man diese Gelder zielgerichtet dafür einsetzt, dass man die Wettbewerbsnachteile, die besonders nachhaltig wirtschaftende Landwirte gegenüber weniger nachhaltig wirtschaftenden Landwirten haben, ausgleicht", sagt Ehlert.