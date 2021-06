Zweite Libyen-Konferenz in Berlin beginnt

Außenminister Heiko Maas (SPD) und UN-Generalsekretär Antonio Guterres laden zur zweiten Berliner Libyen-Konferenz. Erstmals wird auch die libysche Übergangsregierung teilnehmen. Experte Wolfram Lacher spricht von einem "kalten Frieden in Libyen" seit dem Waffenstillstand.



Wolfram Lacher, Experte für Libyen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, nennt den Waffenstillstand in Libyen einen "kalten Frieden". Die türkische Militärintervention habe den Bürgerkrieg vorerst gestoppt, das sei die Voraussetzung für die Bildung einer Einheitsregierung gewesen. Verschiedene Staaten wollten mittels Militärpräsenz weiterhin ihren Einfluss vor Ort in dem Land sicherstellen.

Maas fordert Abzug aller ausländischen Kämpfer aus Libyen

Vor einer neuen Libyen-Konferenz an diesem Mittwoch in Berlin hatte Außenminister Heiko Maas (SPD) den Abzug aller ausländischen Kämpfer aus dem nordafrikanischen Land gefordert. Zudem müssten wie geplant am 24. Dezember Parlamentswahlen stattfinden. Die Konferenz findet auf Ebene der Außenminister statt. Teilnehmer sind unter anderem die USA, Russland, China, die Türkei und Ägypten.