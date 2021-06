- Psychologe: 30 Prozent aller Kinder belastet durch Corona-Schuljahr

An diesem Mittwoch starten die Sommerferien in Berlin und Brandenburg. Rund 30 Prozent aller Schülerinnen und Schüler hätten im Corona-Jahr große Wissenslücke aufgebaut - ebensoviele seien psychisch belastet, sagt der Bildungsforscher Olaf Köller. Er rät trotzdem: Erst mal viel Zeit mit Freunden verbringen.



Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg haben an diesem Mittwoch ihren letzten Schultag vor den Sommerferien.



Für Kinder, die in den Ferien Lernrückstände aufholen wollen, gibt es in beiden Ländern entsprechende Zusatzangebote. Nach Einschätzung des Vorsitzenden der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, Olaf Köller, ist das auch nötig. Er fordert, in den Ferien zudem weitere Maßnahmen zu entwickeln, um coronabedingte Defizite auszugleichen.