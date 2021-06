- Maut-Untersuchungsausschuss: SPD sagt, Scheuer ist verantwortlich

Das CSU-Herzensprojekt Ausländermaut hat mit seinem Scheitern für viel Steuergeld-Verlust gesorgt. Für Kirsten Lühmann (SPD), Obfrau des Untersuchungsausschusses, hat sich klar ergeben: Minister Andreas Scheuer (CSU) trage die Verantwortung. Entlassen werden kann er trotzdem nicht.



Die Obfrau der SPD im Untersuchungsausschuss des Bundestags, Kirsten Lühmann, macht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für die gescheiterte Pkw-Maut verantwortlich. Die hohen Verluste an Steuergeldern hätten verhindert werden können, sagte Lühmann. Außerdem habe der Ausschuss sämtliche Aussagen Scheuers zu dem Skandal wiederlegt.

Lühmann: Allein Scheuers Entscheidung für die Verträge zur Pkw-Maut

Der Minister habe behauptet, seine Entscheidungen seien ohne andere Möglichkeit und vom Haushaltsrecht vorgegeben gewesen, so Lühmann. "Scheuer hat von Anfang an gesagt: Das war alternativlos, er wäre gezwungen worden." Der Untersuchungsausschuss habe dies alles widerlegt, sagte Lühmann. "Er hat eindeutig festgestellt, dass die Entscheidung, diese Verträge so früh zu unterschreiben, allein die Entscheidung des Ministers war. Man hätte anders handeln können." Scheuer habe es aber nicht getan.

Kein schwerwiegender Rechtsverstoß

Scheuer könne indes kein schwerwiegender Rechtsverstoß nachgewiesen werden, so die SPD-Politikerin. Er könne deshalb nicht aus dem Amt entlassen werden.