- "Persönlichkeitsrechte sind Grundlage des Sports"

Das Münchner Stadion darf beim EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn nicht in Regenbogen-Farben beleuchtet werden.

Der europäische Fußball-Verband UEFA hat einen entsprechenden Antrag abgelehnt. Der Münchner Stadtrat wollte damit nach eigenen Angaben ein Signal für Vielfalt und sexuelle Selbstbestimmung setzen.

Die UEFA begründete die Absage damit, dass man eine politisch und religiös neutrale Organisation sei. Der Antrag stehe aber in einem politischen Kontext, weil er auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abziele. Man habe der Stadt München stattdessen vorgeschlagen, das Stadion zum Beispiel beim letzten EM-Spiel am 2. Juli in Regenbogen-Farben zu beleuchten.