Ein Jahr nach dem Bekanntwerden des Wirecard-Bilanzskandals hat der Untersuchungsausschuss des Bundestags seinen Abschlussbericht dazu vorgelegt.

Der Ausschussvorsitzende Gottschalk von der AfD übergab den Bericht am Morgen an Bundestagspräsident Schäuble. Anfang des Monats hatten die Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne bereits ein Sondervotum vorgestellt, in dem sie unter anderem "kollektives Aufsichtsversagen" beklagen. Die AfD fordert nun außerdem den Rücktritt von Finanzminister Scholz.

Wirecard hatte vor einem Jahr Insolvenz angemeldet. Zuvor soll der Zahlungsdienstleister jahrelang die Bilanzen gefälscht haben.