- Historiker Brandt: "Das war ein mörderischer Krieg"

Vor 80 Jahren, am 22. Juni, hat die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfallen.

Daran wird am Dienstag in Russland, der Ukraine, Belarus und anderen früheren Sowjetrepubliken erinnert. In Berlin will Bundespräsident Steinmeier am Vormittag einen Kranz am Sowjetischen Ehrenmal niederlegen.

Die UdSSR hatte im Zweiten Weltkrieg mit rund 27 Millionen Toten so viele Opfer wie keine andere Kriegspartei zu beklagen.