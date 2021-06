Di 22.06.2021 | 07:45 | Interviews

- Vermüllung durch Corona-Pandemie

Einweg-Masken, Online-Bestellungen, Essen vom Lieferdienst: In der Corona-Pandemie fallen Unmengen mehr Müll an. Wie lässt sich dem in diesen besonderen Zeiten entgegenwirken? Darüber haben wir mit Beate Ernst gesprochen, Initiatorin von WirBerlin e.V., einer Organisation, die sich für nachhaltige Stadtentwicklung einsetzt.