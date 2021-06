dpa Bild: dpa

Mo 21.06.2021 | 13:25 | Interviews

- CDU-Wahlprogramm: Keine Steuererhöhungen

Runter mit den Unternehmenssteuern, keine Vermögenssteuer, keine Erhöhung der Erbschaftssteuer: Die Union sagt in ihrem Wahlprogramm vor allem, was sie nicht will. Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, findet das gut. Trotzdem habe das Programm Lücken.