Wissler: Linke will in Ostdeutschland wieder punkten

Mindestrente, Vermögenssteuer, 13 Euro Mindestlohn – beim Parteitag hat die Linke ihr Wahlprogramm beschlossen. In den Umfragen dümpelt die Partei zwischen sechs und sieben Prozent. Linken-Co-Chefin Janine Wissler setzt auf Stimmen aus Ostdeutschland.



Die Linke will bei der Bundestagswahl in den neuen Bundesländern wieder punkten. Die Co-Vorsitzende Janine Wissler sagte, die Partei kämpfe gerade um die Wähler, die früher links gewählt haben.



Die Linke wolle gerade den Menschen in Ostdeutschland ein Angebot machen - dabei wolle sich die Partei etwa von AfD und CDU absetzen, betonte Wissler.



Der Bundestag wird am 26. September neu gewählt. Am Sonntag hat die Linke ihr Wahlprogramm beschlossen.