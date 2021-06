- Fliegen mit synthetischen Kraftstoffen: "Technologisch ist schon was möglich"

In Zukunft soll sauberes und klimaneutrales Fliegen möglich werden. Damit befasst sich auch die Luftfahrtkonferenz am BER. Die Professorin für nachhaltige Energiesysteme, Stefanie Meilinger, erklärt, warum man beim Fliegen eher auf synthetische Kraftstoffe setzen sollte als auf die Batterie.

Es gebe verschiedene Ansätze, um etwa synthetische Kraftstoffe herzustellen, erklärt Stefanie Meilinger, Professorin für nachhaltige Technologien an der Hochschule Bonn-Rheinsiegen. Diese Kraftstoffe seien unterschiedlich effizient, aus unterschiedlichen Ausgangsstoffen und brauchten unterschiedliche Mengen an Strom in der Herstellung.

"Da ist schon auch was möglich, von der technologischen Seite her. Wir haben eine Fülle von Verfahren, die in der Pipe sind, die müssen nur umgesetzt werden." Es gebe dazu bereits kleinere Pilotprojekte. "Woran es wirklich hakt, ist, dass die Start-Ups keine Investoren finden." Demnach ist das Investitionsklima in Deutschland schwierig, denn Investoren seien nicht risikobereit, sagt die Wissenschaftlerin.



Zukunft der Luftfahrt: Eher synthetische Kraftstoffe als Batterie und Wasserstoff



Zu elektrischem Fliegen sagt Meilinger: "Es ist ja so, dass wenn Sie einen Langstreckenflug machen, Sie eine hohe Energiedichte brauchen. Und Sie werden nie mit einer Batterie eine Energiedichte hinbekommen, wie Sie das mit einem synthetischen Kraftstoff bekommen." Daher glaube sie nicht, dass die Batterie im Flugzeug die Lösung sein werde.



Beim Ansatz mit Wasserstoff zu fliegen, sagt die Wissenschaftlerin: "Da müssen wir ein bisschen aufpassen, auf welcher Höhe wir Wasserdampf in größeren Mengen emittieren." Und weiter: "Ich glaube, dass man im Luftfahrtbereich eher in Richtung synthetische Kraftstoffe schauen sollte."