- Corona Delta-Variante: "Momentan ist die Lage entspannt"

Die Delta-Variante des Coronavirus gilt als hochansteckend. Die Potsdamer Amtsärztin Kristina Böhm erklärt, noch sei die Lage in Berlin und Brandenburg entspannt. Aber für den Herbst müssten Reiserückkehrer in den Blick genommen werden und Personal schnell wieder einsatzfähig sein.



Momentan sei die Lage in Brandenburg bezogen auf die Delta-Variante des Coronavirus entspannt, erklärt die Kristina Böhm. Die Medizinerin ist Vorsitzende des Landesverband Brandenburg und Berlin der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und Amtsärztin in Potsdam.

Verschärfte Quarantäne und Kontaktnachverfolgung bei Delta-Variante

Bei einer Infektion mit der Delta-Variante werde im Gesundheitsamt zunächst wie bei jedem positiven Fall mit dem Coronavirus umgegangen. So wird laut Böhm die Quarantäne ausgesprochen und die Kontakte nachverfolgt. Die Anzeige der Virusmutation erfolge dann mit zeitlichem Verzug durch die Labore. "Dann gehen wir auch noch mal dezidiert in die Nachermittlung. Weil wir natürlich die stringente Einhaltung der Quarantäne und den Blick auf die Kontaktpersonen dann noch mal schärfen. Und natürlich auch wissen wollen, woher es kommt", so die Amtsärztin.

Kristina Böhm betont, man müsse die Reiserückkehrer besonders im Blick haben. Dabei sei wichtig, dass eine Quarantänepflicht von 14 Tagen eingehalten werde. Was schon gut funktioniere, sei die digitale Einreiseanmeldung, die oft bereits im Reiseland ausgefüllt werde.

Personal muss jetzt durchatmen

Da sich die Lage beruhigt habe "müssen die Leute jetzt auch mal durchatmen. [...] Wir müssen aber schnell reaktionsfähig sein. Ich hoffe, dass es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt in Hinblick auf den Herbst, wenn es dann wieder darum geht, das Personal schnell wieder an den Start zu bringen", so Böhm. Zudem wünsche sie sich, dass es das Personal ist, das schon eingearbeitet ist.