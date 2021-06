dpa/ Carsten Koall Bild: dpa/ Carsten Koall

Fr 18.06.2021 | 06:45 | Interviews

- Lux (Grüne) zur Rigaer Straße: "Erregung bringt nichts"

Die Brandschutzbegehung in der Rigaer Straße 94 wurde am Donnerstag durchgeführt, am Abend demonstrierten 2000 Menschen in Friedrichshain. Es brauche ein besonnenes Vorgehen, um die Lage zu befrieden, sagt der innenpolitischen Sprecher der Berliner Grünen, Benedikt Lux.