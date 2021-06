- Luftfahrt: "Elektrisches Fliegen leichter zu implementieren als neue Bahnstrecke"

Bei der nationalen Luftfahrt-Konferenz beraten Verbände, Gewerkschaften und Politik am über die Zukunft des Flugverkehrs - auch in Bezug auf das Klima. Der Luftfahrtexperte Thomas Jarzombek spricht über nachhaltige Treibstoffe, elektrisches Fliegen und alternative Flugrouten.



"Wir investieren sehr stark in nachhaltige Luftfahrt", sagt Thomas Jarzombek, Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Die Luftfahrt müsse klimaneutral werden, "und zwar so schnell wie es nur irgend geht."

Für die Langstrecke werde in nachhaltige Treibstoffe wie Wasserstoff und in der Kurzstrecke in elektrisches Fliegen investiert. Dabei sieht Jarzombek die Kurzstrecke weiter als notwendig: "Man kann die Kurzstrecke streichen. Das würde dann dazu führen, dass wahrscheinlich alle in ihren Diesel-SUV steigen und damit wäre dem Klima in keiner Weise gedient." Viele Ziele seien mit dem Zug nicht gut erreichbar. Zudem lasse sich elektrisches Fliegen schneller implementieren als eine neue Bahnstrecke zu bauen.

Der Koordinator rechnet damit, die ersten elektrischen Flugzeige im Jahr 2030 als Einzelstücke zu sehen. Ab Mitte der 2030er Jahre werden diese demnach in Serie gehen. Der Bund habe 1 Milliarde Euro zur Verfügung, um die bestehende Flotte zu erneuern, berichtet Jarzombek. Zudem könnten positive Klimaeffekte erreicht werden, wenn Interkontinentalflüge ihre Flugroute ändern. "Wenn sie interkontinental fliegen, dann macht es teilweise einen sehr großen Unterschied, ob sie über Wüsten, über Meere oder über vereiste Regionen fliegen", so der Koordinator für Luft- und Raumfahrt.