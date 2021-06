Bild: picture aiiliance /dpa-Zentralbild

- Nachwendekinder: DDR hat Leben der Jungen massiv geprägt

Die Stasi-Unterlagenbehörde geht am Donnerstag zusammen mit ihren Aktenbeständen in das Bundesarchiv über. Johannes Nichelmann hat in den Unterlagen geforscht und ist Autor des Buches "Nachwendekinder". Er ist davon überzeugt, dass die DDR auch die junge Generation geprägt hat.



Michael Nichelmann hat den Versuch unternommen, die Unterlagen seines Großvaters in der Stasi-Unterlagenbehörde einzusehen: "Ich wollte eigentlich immer wissen, warum er so geworden ist, wie er geworden ist - nämlich ein ziemlich strenger unerreichbarer Mensch." Allerdings hat er erfahren, dass die Unterlagen des Großvaters im Dezember 1989 zerstört worden sind. Dennoch hat er eine Recherche zur DDR aufgenommen: "In vielen Familien ist über die DDR zwar gesprochen worden, aber in einem anekdotischen, alltäglichen Sinne." Diese Geschichten standen aber im Gegensatz zu dem, was der Autor etwa im Fernsehen über die DDR erfahren hat, erzählt er: "Dieser Zwischenweg, der hat mir persönlich gefehlt."



Buchtipp Johannes Nichelmann: "Nachwendekinder: Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen"

Ullstein fünf, Erstauflage September 2019

272 Seiten