- Trockenheit im Landkreis Dahme-Spreewald

Der Sommer in der Region ist endlich da – und damit auch eine enorme Waldbrandgefahr. Über das richtige Verhalten in der Hitzewelle und Wassermangel in der Region haben wir mit dem Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD) gesprochen.

Derzeit bestehe im Landkreis Waldbrandstufe 5, die Feuerwehren seien in erhöhter Alarmbereitschaft. Stephan Loge sieht auch die Bevölkerung in der Verantwortung, die Situation zu entschärfen. In manchen Kieferwäldern der Lausitz komme zudem noch Gefahr durch Munition dazu: "Wir haben da schon schlimme Dinge erlebt in den letzten Jahren", sagte der Landrat.





Waldbrandstufe 5 in Brandenburg





Er sagte weiter, bei Waldbrandstufe 5 sollte man Wälder nicht befahren und nicht betreten. Das Parken an Wald- oder Straßenrändern sollte man ebenfalls vermeiden. Derzeit hätten die Feuerwehren noch genug Wasser aus dem Oberflächen- und auch dem Grundwasser. Zudem habe man in den letzten Jahren in Pumpwerke gerade an den Waldrändern investiert, so Loge: "So gesehen habe ich erstmal nicht die große Angst."





Wasserentnahmeverbot für den Landkreis kommt



In der aktuellen Hitzewelle sollte man das Gießen von Gärten und Bäumen "maßvoll runterschrauben", sagte der SPD-Politiker. Ein Wasserentnahmeverbot aus offenen Gewässern ist ebenfalls geplant. Künftig wolle man auch ein Niedrigwasserkonzept im Spreewald durchsetzen, so Loge.