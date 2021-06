- Geisel (SPD): Kein Verständnis für Gewalt in Rigaer Straße

Am Donnerstagnachmittag gelangte der Brandschutzgutachter ins teilbesetzte Haus in der Rigaer Str. 94 und konnte die Wohnungen begehen. Zuvor hatte der Prüfer keinen Zutritt zusammen mit Polizeischutz erhalten, ein Angebot der Hausbesetzer wurde abgelehnt. Schon am Vortag war die Gewalt eskaliert, die Ermittlungen des Staatsschutzes laufen noch, sagte Geisel. Es gebe zwölf Ermittlungen wegen versuchten Totschlags, schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruchs.





Geisel: Einsatzkräfte von Gewalt überrascht





Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte von der Gewalt überrascht, so der Innensenator. Es waren schlichtweg zu wenige Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Ebenso wusste man nicht, ob auf den Dächern Wurfgeschosse wie Steine und Bretter gebunkert worden seien. Die Häuserdächer in der Straße seien verbunden, die Einsicht schwierig.





Schwierige Situation mit dem Eigentümer der Rigaer Str. 94



Als schwierig bezeichnete Geisel auch die Situation mit dem Eigentümer des Hauses. Dieser bleibe weiterhin anonym, erst seit Kurzem gibt es einen neuen Anwalt. Dennoch sei es überfällig gewesen, den Brandschutz im Objekt zu kontrollieren und damit Gefahren abzuwenden. Der SPD-Politiker sagte, er habe "überhaupt gar kein Verständnis für diese Gewalttaten (...). Die lassen sich weder politisch noch mit sonst irgendwelchen Begründungen rechtfertigen."