- Konflikt um Rigaer Straße 94: "Das ist nur noch Kiezterror"

Die Berliner Polizei bereitet sich mit einem massiven Aufgebot auf ihren Einsatz in dem teilweise besetzen Haus in der Rigaer Straße 94 vor.



Sie hat nach eigenen Angaben etwa 350 Polizistinnen und Polizisten an dem Wohnhaus in Friedrichshain zusammengezogen.



Dort soll am Donnerstag eine Brandschutzprüfung stattfinden. Die Besetzer wehren sich dagegen und haben am Mittwoch aus Protest Barrikaden errichtet und Polizisten angegriffen. Mindestens 60 Einsatzkräfte wurden verletzt.



Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, hat die Angriffe scharf verurteilt. Sie sei bestürzt und verärgert. Gewalt habe in dem Kiez nichts zu suchen, so Herrmann.