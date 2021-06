- Polen in Deutschland: Eine "Undercover Community"

Vor 30 Jahren haben Deutschland und Polen ihren Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet. Der Journalist Tomasz Kycia spricht über die Erfolge des Vertrags. Er sagt aber auch, es gebe ein Ungleichgewicht bei der Unterstützung der Minderheiten-Communitys in beiden Ländern.



In den 30 Jahren, seitdem es den "Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit" zwischen Deutschland und Polen gibt, habe es bereits Erfolge gegeben, Tomasz Kycia, Moderator und Redakteur der polnischen Redaktion bei Radio Cosmo. Da wäre etwa das Jugendwerk mit 3 Millionen Begegnungen oder Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit zu nennen, die auch wirke.

Kycia: Angebote für polnische Minderheit in Deutschland fehlen

Auf der anderen Seite gebe es auch ein Ungleichgewicht. So werde etwa die deutsche Minderheit in Polen gut unterstützt, anders herum fehlten für die 2 Millionen Polen in Deutschland entsprechende Angebote. "Da gibt es Polnisch als Regelfach an den meisten deutschen Schulen nicht [...], obwohl dieser Vertrag das ganze so geregelt hat", sagt Kycia.

"Polen sind mittlerweile so gut integriert, dass man von ihnen sagt, das ist eine Undercover Community."



Vielen Polen seien durch den Beitritt Polens in die EU auch nach Deutschland gekommen, dabei sei der Beitritt auch eine Folge des Vertrags gewesen, so der Moderator. "Die Polen sind mittlerweile so gut integriert, dass man von ihnen sagt, das ist eine Undercover Community." Von vielen wüsste man oft nicht, dass sie aus Polen kommen - als Beispiel nennt Kycia den CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.

In politischen Fragen - etwa bei der polnischen Regierung - sei die polnische Community in Deutschland genauso zerteilt wie auch die Polen im Land selbst.