- "Wir müssen auf dem Radar haben, dass sich Delta-Variante durchsetzen kann."

Derzeit entspannt sich die Corona-Lage in Deutschland. Doch mit Blick auf die Delta-Variante des Coronavirus sagt Epidemiologe Dirk Brockmann, man müsse weiter achtsam sein. Denn erste Analysen zeigten: Diese Virusvariante sei besser übertragbar als etwa die Alpha-Variante.



Die Delta-Variante des Coronavirus lasse sich schneller übertragen als die Alpha-Variante, sagt Dirk Brockmann vom Institut für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Dadruch habe sie auch einen höheren Reproduktionswert. "Und deshalb ist das sehr ernst zu nehmen."

Verbreitung von Virusvarianten zunächst lokal

Zudem zeigten erste Analysen, dass die doppelte Impfung bei der Deltavariante sehr effizient sei - allerdings sei nach nur einer Impfung die Wirksamkeit vergleichsweise geringer gegen das Virus, so Brockmann. Die Verbreitung einer Virusvariante passiere zunächst immer lokal - daher seien die prozentualen Angaben auf das ganze Land gesehen zunächst noch niederig - und erst später setze sich das durch.

"Nüchterne Beobachtung": Delta-Variante besser übertragbar ist als die B.1.1.7 (Alpha-Variante)

Die bisherigen Erkenntnisse seien eine "nüchterne Beobachtung", so Brockmann. "Also, das ist sehr erhärtet, dass die Delta-Variante besser übertragbar ist als die B117. Das ist erst mal eine Tatsache, der man ins Auge blicken muss. Und dann muss man überlegen: Was mache ich jetzt mit dieser Information?"

Brockmann: Bei Niedriginzidenzen clever lockern - aber auch Plan haben, was passiert, wenn Fallzahlen wieder steigen

Brockmann rät dazu, weiter Achtsam zu sein "und jetzt sozusagen auf dem Radar haben, dass sich die andere Variante auch durchsetzen kann." Dass die Fallzahlen runter gehen, liege an mehreren positiven Faktoren wie mehr Impfungen, Maskentragen, Wetter und Kontaktnetzwerk. Werden nun mehrere Faktoren gelockert, "liegt es in der Natur der Sache, dass die Fallzahlen wieder nach oben gehen können", so Brockmann. Daher gehöre es auch zur Öffnungsstrategie, dass man ein Konzept hat, was passieren soll, wenn die Fallzaheln wieder hoch gehen.