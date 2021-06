- Biden und Putin: "Es wird mehr als eines Treffens bedürfen"

US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin treffen sich am Mittwochmiittag zu Gesprächen in Genf.



Biden hatte Putin eingeladen. Themen sind nach Angaben beider Seiten unter anderem die Konflikte in Syrien, Afghanistan und der Ukraine.



Außerdem wird erwartet, dass Putin und Biden neue Verhandlungen für eine atomare Abrüstung und eine Kontrolle der Waffenarsenale anstoßen. Biden hat auch angekündigt, die zunehmenden Repressionen innerhalb Russlands anzusprechen.



Washington sieht die Regierung in Moskau zudem als Drahtzieher von Cyberangriffen auf US-Einrichtungen und wirft ihr vor, sich in die US-Wahlen einzumischen. Russland weist die Anschuldigungen zurück.