- Polarforscher: Klima-Kippeffekt droht durch schmelzendes Meereis

Es sei auf der Expedition eine enorme Datenmenge zusammengekommen, so Rex – derzeit werte man diese Daten immer noch aus. Was sich abzeichnet, sei, dass man unmittelbar davorstehe, einen der wichtigen Kipppunkte im Klimawandel auszulösen – nämlich das Verschwinden des Meereises in der Arktis im Sommer. Das System sei so komplex und wie ein sensibles Uhrwerk fein aufeinander abgestimmt, sagte der Forscher. Kleine Veränderungen können das System stark beeinflussen.





Klima-Dominoeffekt durch Rückgang des Arktis-Meereises





So habe das Team der Polarforschenden im Frühjahr 2020 einen schnelleren Eisrückzug als jemals zuvor beobachtet, sagte der Wissenschaftler. Im Herbst wiederum gefror das Eis nur zögerlich. "Das alles zeigt zusammen (...), dass wir nicht mehr viel Zeit haben, um zu verhindern, diesen Kipppunkt auszulösen, der zum Verschwinden des Meereises im Sommer führt", so Rex. Dies könnte zu einem Klima-Dominoeffekt in der Arktis führen.





Polarforscher Rex: Müssen Klimaschutzziele ernst nehmen



Derzeit bestehe noch ein "kurzes Zeitfenster", dies zu verhindern, sagte der Polarforscher. "Dazu müssen wir jetzt sehr schnell, sehr massiv in die Reduktion unserer Emission von Treibhausgasen einsteigen." Auch die verschärften Klimaschutzziele der Bundesregierung müssten ernst genommen und umgesetzt werden, sagte Rex.