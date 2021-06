dpa Bild: dpa

- Brandenburg will auf Maskenpflicht in der Grundschule verzichten

An Brandenburgs Grundschulen könnten die Kinder noch vor den Ferien komplett ohne Maske unterrichtet werden. Voraussichtlich werde eine solche Entscheidung noch in dieser Woche greifen, sagt Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). An weiterführenden Schulen soll erst mal alles bleiben wie es ist.