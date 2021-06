- Kampf um die Arktis: Rivalität zwischen Russland und China

Ein Thema des NATO-Gipfels ist auch die Arktis. Sie ist für Russland sowohl geopolitisch, als auch ökonomisch und militärisch von großer Bedeutung. Eine Rivalität mit China, das Interesse angemeldet hat, sei vorprogrammiert, sagt Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Für Michael Paul, Experte für Sicherheitspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist absehbar, dass es bei der Arktis zu einer Rivalität zwischen Russland China kommen wird. Für Russland sei die Arktis wichtig: geopolitisch, ökonomisch und militärisch.

Keine Konfrontation mit NATO zu erwarten

"Russland ist darauf angewiesen, dass Frieden und Stabilität in der Arktis herrscht", so Paul. Hintergrund sei, dass sie ihre fossilen Energieträger abbauen können. Auch die NATO sei interessiert daran, dass sich die Mitglieder sicher fühlten. Hier laufe es nicht auf eine Konfrontation hinaus.

China hat Interesse an der Arktis angemeldet

China jedoch habe Großmacht-Ambitionen und habe sich schon als Nachbar der Arktis bezeichnet, so Paul. Das Land habe aus diesem Grund schon Interesse an der Arktis angemeldet. Ohne Debatte werde das voraussichtlich in Zukunft nicht ablaufen.