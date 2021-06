Colourbox Bild: Colourbox

Mo 14.06.2021 | 15:05 | Interviews

- Studie: Mehr Belastungen durch Klimawandel

Menschen und Umwelt in Deutschland leiden immer stärker unter dem Klimawandel. Das zeigt eine Studie des Bundesumweltministeriums, an der auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitgearbeitet hat. Tobias Fuchs vom DWD sagt, dass besonders in Brandenburg verstärkt Hitzeperioden drohen.