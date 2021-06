- Herzstillstand - "Erste Hilfe muss trainiert werden"

"Er war schon weg", sagte der dänische Mannschaftsarzt, nachdem Nationalspieler Christian Eriksen während eines EM-Spiels zusammengebrochen war - mit einem Herzstillstand. Jede und jeder sollte immer wieder üben, was in einem solchen medizinischen Notfall zu tun ist, sagt Stephan Baldus, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie.

In Deutschland sterben jeden Tag im Schnitt 200 Menschen nach einem plötzlichen Herzstillstand. "Die mit Abstand häufigste Ursache dafür ist der Herzinfarkt", sagt Baldus, "also eine Durchblutungsstörung des Herzmuskels, was die Herzmuskelzellen entsprechend irritiert." Aber auch genetisch bedingte Erkrankungen des Herzens, eine Herzschwäche, Durchblutungsstörungen oder eine Herzmuskelentzündung könnten die Ursache für einen Herzstillstand sein.

Prinzipiell könne so ein Notfall jeden treffen, so Baldus, aber bei manchen Menschen bestehe ein erhöhtes Risiko. "Sportler haben glücklicherweise ein sehr, sehr geringes Risiko, dass so etwas auftritt. Eine auf 100.000 professionell Sport treibenden Personen erleidet ein solches Schicksal." Allerdings erhöhe exzessives Training auch das Risiko für eine Rhythmusstörung ein wenig, erklärt der Kardiologe.

Einfache Hilfe mit großer Wirkung



Um einem Menschen mit Herzstillstand das Leben zu retten, sei es entscheidend, dass viele Laien für die Reanimation ausgebildet sind, so Baldus. "Es ist ja letztendlich ein ganz einfaches Verfahren, wie man zumindest überbrücken kann, bis ärztliche Hilfe dann professionell so einen Herz-Kreislauf-Stillstand beheben kann."

Wie das funktioniert, sollte man nach Ansicht des Professors bereits in der Schule lernen und dann in regelmäßigen Abständen üben. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das regelhaft wiederholen sollten. Denn der Schock, den der Nichtbeteiligte hat, wenn er einen leblosen Menschen dort liegen sieht, ist so groß, dass man das schon ein bisschen trainieren muss." Man dürfe nicht in eine Schockstarre verfallen, sondern müsse handeln, sagt Baldus.

"Prüfen, rufen, drücken"



Der Kardiologe erklärt, was genau getan werden muss: Zunächst müsse man prüfen, ob die Person ansprechbar ist. Sei das nicht der Fall, müsse die 112 angerufen werden - das könne man selbst machen oder einem anderen Passanten auftragen. Anschließend müsse man den Atemweg des Patienten freimachen und dann könne mit der Herzdruckmassage begonnen werden: "Prüfen, rufen und drücken sind die drei Schlagworte", so Baldus.