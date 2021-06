- Landestourismusverband fordert Verzicht auf Testpflicht für Hotels

Seit Freitag sind private Übernachtungen in Hotels in der Region wieder erlaubt. Das Wochenende sei durchwachsen gewesen, sagt Markus Aspetzberger vom Landestourismusverband Brandenburg. Seine Forderung: Die Corona-Testpflicht müsse draußen wie drinnen wegfallen.



Nach dem ersten Wochenende mit geöffneten Hotels in Brandenburg zeigt sich der Landes-Tourismusverband zufrieden. Geschäftsführer Markus Aspetzberger sagte, die Stimmung in der Branche sei gut. Das Geschäft sei zwar nur durchwachsen gewesen. Es gebe aber ein wachsendes Interesse an Urlaub in Brandenburg.

Personalmangel in einigen Betrieben

An einigen Stellen gebe es aber auch ein Personalproblem, da sich Mitarbeitende während des Lockdowns eine neue Beschäftigung gesucht hätten, so Aspetzberger. Insgesamt seien aber alles froh, wieder öffnen zu können.

Verband will keine neue, niedrigere Inzidenzgrenze

Für die Branche sei es jetzt wichtig, dass die Corona-Regeln für alle einfacher werden - vor allem dürfe keine neue Inzidenzgrenze festgelegt werden. "Wir finden, es ist an der Zeit, dass die inzidengebundenen Vorgaben wegfallen und dass die Testpflicht innen und außen wegfällt."