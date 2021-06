- NATO-Gipfel in Brüssel: "Keine neue Blockkonfrontation"

Ein Thema des NATO-Gipfels am Montag werden auch sicherheitspolitische Folgewirkungen des Klimawandels sein. Dabei gerät auch die Arktis in den Blick. Warum das so ist und was das mit Russland zu tun hat, darüber sprechen wir mit Michael Paul. Er ist Experte für Sicherheitspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik.